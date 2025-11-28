Rockstar Peter Maffay stellt in Halle das neue Bühnenstück „Anouk“ aus der Feder seiner Partnerin Hendrikje Balsmeyer vor, OB Alexander Vogt bleibt in der Diskussion um Moschee-Akten Antworten schuldig, Co-Trainer Sascha Prüfer trifft heute mit dem HFC auf seinen Ex-Club Eilenburg: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Freitag, 28. November 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 28. November 2025: Maffay mit neuem Stück in Halle +++ Moschee: OB in Not, AfD hilft +++ HFC mit Insider auf der Bank

Was passiert heute am Freitag, 28. November, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?

Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 27. November. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist neu am Freitag in Halle:

7.02 Uhr – Von Braten bis Pizza: Weihnachtsessen zum Anliefern

Ob klassisch oder verrückt - für diesen Weihnachtsbraten müssen Sie nicht selbst in der Küche stehen. Wo Sie noch bis 22. Dezember ihre Gänsekeulen bestellen können, und wer selbst an den Weihnachtsfeiertagen zu Ihnen nach Hause liefert.

Von Weihnachtsbraten bis Weihnachts-Pizza: Damit können Sie in Halle zu Weihnachten viel Zeit sparen

Robert Völtz präsentiert einen der Renner in der Weihnachtszeit - die Pizza „Festtagsbraten“. (Foto: Undine Freyberg)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

6.40 Uhr – Kahlschlag bei Jugendhilfe abgewendet

„Die Arbeit kann weitergehen“ heißt es für die freien Träger der Jugendhilfe in Halle. Auch ohne einen Beschluss hat ein Ausschuss am Donnerstag für Sicherheit in der Kinder- und Jugendhilfe gesorgt.

Aufatmen in der Jugendhilfe Halle - Mit welchem Trick der drohende Kahlschlag abgewendet wurde

Das ist die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Donnerstag im Stadthaus Halle. (Foto: Jonas Nayda)

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.

Lesen Sie heute von Hanna Schabacker: Roboterhilfe, Radiostimme und Reaktionen auf den Ärztemangel

6.24 Uhr – Gegen Eilenburg: HFC mit Insider auf Trainerbank

In der Vorsaison konnte der FC Eilenburg den HFC zweimal ärgern. Sascha Prüfer war damals Trainer des Außenseiters. Er erklärt, was die Halbprofis gefährlich macht.

Co-Trainer ist Insider: Sascha Prüfer kennt das Eilenburg-Geheimnis

Sascha Prüfer (l.) ist seit Sommer Co-Trainer beim HFC. (Foto: IMAGO/Köhn)

In Podcast-Folge 33 von „Chemie kennt keine Liga“ mit dem Titel Wiederauferstehung im Paradies - der HFC überrascht mit zwei Gesichtern diskutieren die Kollegen, wie aus Krise wieder Aufbruch wurde – mit taktischen Kniffen, einem neuen Goalgetter und spürbarem Zusammenhalt.

6.16 Uhr – Peter Maffay „Anouk“ in Halle vor

Rockstar Peter Maffay stellte in Halle das neue Bühnenstück „Anouk“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch aus der Feder seiner Partnerin Hendrikje Balsmeyer vor. Wann das Musical in Halle zu sehen sein wird und welcher bekannte TV-Star des deutschen Kinderfernsehens außerdem zu Gast im Steintor war.

1.000 begeisterte Kinder: „Tabaluga“-Erfinder Peter Maffay bringt Musical „Anouk“ auf die Steintorbühne

Promi-Alarm im Steintor: Rockstar Peter Maffay signiert für die sechsjährige Nele einen Umhang mit „Tabaluga“-Drachenmuster. Der Sänger stellte zur Premiere des Musicals „Anouk“ auch seine Peter-Maffay-Stiftung zugunsten benachteiligter Kinder vor. (Foto: Katja Pausch)

5.57 Uhr – OB in Erklärungsnot, Unterstützung von der AfD

Nach einem denkwürdigen Auftritt im Stadtrat bekommt Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt jetzt Unterstützung von der AfD. Die fehlenden Akten zur Moschee bringen ihn weiter in Erklärungsnot.

„Pogromstimmung“? OB Vogt wegen Moscheeakten unter Druck - AfD springt ihm bei

Das ist die Baustelle der neuen Moschee in Neustadt. (Foto: Marvin Matzulla)

Newsletter und Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.