„Die Arbeit kann weitergehen“ heißt es für die freien Träger der Jugendhilfe in Halle. Auch ohne einen Beschluss hat ein Ausschuss am Donnerstag für Sicherheit in der Kinder- und Jugendhilfe gesorgt.

Aufatmen in der Jugendhilfe Halle - Mit welchem Trick der drohende Kahlschlag abgewendet wurde

Halle (Saale)/MZ. - Gute Nachrichten für hunderte Kinder, Jugendliche und Eltern in Halle: Die Stadtverwaltung hat für das nächste Jahr 8,4 Millionen Euro für sogenannte Jugendhilfeprojekte in Aussicht gestellt. Das heißt, fast alle freien Träger (Vereine, Stiftungen oder andere Organisationen) können ihre Arbeit fortsetzen. Vor wenigen Tagen hatte das noch ganz anders ausgesehen. Dutzende freie Träger hatten sich mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt, weil sie einen massiven Kahlschlag befürchteten. Der scheint nun durch einen kleinen Verwaltungs-Trick abgewendet zu sein.