In der Vorsaison konnte der FC Eilenburg den HFC zweimal ärgern. Sascha Prüfer war damals Trainer des Außenseiters. Er erklärt, was die Halbprofis gefährlich macht.

Halle/MZ - Erst ein Kopfball. Dann ein langer Ball ins Glück. Schockstarre im Stadion, nur ein kleiner Haufen Unbeugsamer in Ekstase. „Das war ein Tag, den ich nie vergesse, das gebe ich zu“, sagt Sascha Prüfer, der jetzt die rot-weißen Farben trägt.