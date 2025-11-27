Ein Jahr nach ihrem überraschenden EM-Triumph scheiden die deutschen Curling-Männer in der Vorrunde aus. Das WM-Ticket lösen sie aber - im Gegensatz zu den Frauen.

Das deutsche Curling-Team um Marc Muskatewitz verpasste bei der EM in Finnland knapp das Halbfinale.

Lohja - Die deutschen Curling-Männer haben ein Jahr nach ihrem Sensationsgold bei der Europameisterschaft im finnischen Lohja einen weiteren Coup am selben Ort verpasst. Das Team um Kapitän Marc Muskatewitz musste sich bei der EM in der Vorrunde nach sechs Siegen und drei Niederlagen mit dem fünften Rang begnügen.

Die K.-o.-Runde der besten vier Mannschaften verfehlte der Titelverteidiger aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs mit Italien und Schweden, die ebenfalls jeweils sechs Siege holten. Für die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in den USA im kommenden Frühjahr genügte die Platzierung aber.

Deutsche Frauen verpassen Qualifikation für WM

Einen Rückschlag in der Olympia-Saison mussten die deutschen Frauen hinnehmen. Das junge Team um Kapitänin Sara Messenzehl belegte mit drei Siegen und sechs Niederlagen in der Vorrunde nur den neunten Rang und verpasste damit die Qualifikation für die WM im März in Kanada.

Platz sieben wäre für die Teilnahme nötig gewesen. Die entscheidende Niederlage kassierte Deutschland am letzten Spieltag beim 5:6 gegen den direkten Kontrahenten Schottland.

Höhepunkt der Curling-Saison sind die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Februar, für die die deutschen Frauen noch nicht qualifiziert sind. Ab dem 5. Dezember geht es bei einem Turnier in Kanada um die letzten zwei Startplätze bei dem Großereignis. Die deutschen Männer haben ihr Olympia-Ticket bereits sicher.