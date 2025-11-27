Fabrice Hartmann kann auch gegen Eilenburg nicht für den HFC auflaufen. Wie Trainer Robert Schröder die Situation einschätzt.

"Heikles Thema: Beim HFC geht das Warten auf Fabrice Hartmann geht weiter

Halle/MZ/FAB - Die Frage ist schnell geklärt: Kann Fabrice Hartmann am Freitagabend (19 Uhr) für den Halleschen FC gegen den FC Eilenburg spielen? Nein, sagt Trainer Robert Schröder, der Flügelspieler muss passen. Viel schwieriger zu beantworten ist die Frage, wann Hartmann wieder richtig fit ist.