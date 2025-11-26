News im Blog: Der Tag im Ticker Heute in Halle am 26. November 2025: Gemälde-Geschenk für die Moritzburg +++ Shopping Queen sucht Kandidaten +++ In Halle ist Weihnachtsmarkt
Die Moritzburg erhält ein höchst geniales Geschenk namens Wanja, Shopping Queen sucht neue Teilnehmer in Halle für eine weitere Woche, so ist der Weihnachtsmarkt in der Stadt gestartet: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 26. November 2025, in Halle wichtig ist.
9.05 Uhr – Schuldenuhr: Bund der Steuerzahler kritisiert Geier
Die Idee einer Schuldenuhr für Halle sorgt für Wirbel. Warum der Bund der Steuerzahler Sachsen-Anhalt sich jetzt eingeschaltet hat.
„Irreführend“ - Bund der Steuerzahler kritisiert Aussagen von Halles Finanzbeigeordnetem Geier
8.16 Uhr – Urteil gegen Chef nach Pflegebetrug
Über Jahre hat der Betreiber von Einrichtungen zur Altenbetreuung bei den Pflegekassen nicht erbrachte Leistungen abgerechnet. Nun ist in Halle das Urteil gefallen.
Abrechnungsbetrug bei der Pflege: So hat das Landgericht Halle gegen den Chef geurteilt
7.09 Uhr – Bürgerservice am Reileck startet
Neue Anlaufstelle für Hallenser am Reileck. Wann es dort losgeht und wo die Stadt noch nach Standorten sucht.
Stadt Halle hält Wort - Dritte Bürgerservicestelle öffnet
6.40 Uhr – Kellerbrand in der Magdeburger Straße
In Halle brannte in der Nacht ein Keller in der Magdeburger Straße. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.
Kellerbrand in der Magdeburger Straße in Halle sorgt für Feuerwehreinsatz
6.28 Uhr – Ein höchst geniales Geschenk für die Moritzburg
Das Hamburger Sammlerpaar Michael und Susanne Liebelt schenkt der Moritzburg in Halle das Penck-Gemälde „Der höchst geniale Wanja kommt in höchst geniale Höchstform“.
Penck-Gemälde für die Moritzburg: Wer ist dieser Mann?
6.12 Uhr – Noch mal Shopping Queen in Halle
Erstmals ist in diesem Jahr in Halle für die Vox-Sendung Shopping Queen gedreht worden. Nun steht fest: Es wird im kommenden Jahr wieder in der Stadt geshoppt. Wie Teilnehmer sich bewerben können und wann die Drehtermine sind.
Bewerbungsphase läuft: Shopping Queen kehrt zurück nach Halle
5.54 Uhr – So schön ist Halles Weihnachtsmarkt
Countdown, Brezeln, Chorgesang: Hunderte Schaulustige haben auf Halles Marktplatz die festliche Weihnachtsmarkt-Eröffnung miterlebt. Traditionell wurde das Einschalten der Baumbeleuchtung vor dem Ratshof lautstark eingezählt.
Lichterglanz in Halles „guter Stube“ - der Weihnachtsmarkt ist eröffnet
