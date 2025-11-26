Die Moritzburg erhält ein höchst geniales Geschenk namens Wanja, Shopping Queen sucht neue Teilnehmer in Halle für eine weitere Woche, so ist der Weihnachtsmarkt in der Stadt gestartet: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 26. November 2025, in Halle wichtig ist.

9.05 Uhr – Schuldenuhr: Bund der Steuerzahler kritisiert Geier

Die Idee einer Schuldenuhr für Halle sorgt für Wirbel. Warum der Bund der Steuerzahler Sachsen-Anhalt sich jetzt eingeschaltet hat.

„Irreführend“ - Bund der Steuerzahler kritisiert Aussagen von Halles Finanzbeigeordnetem Geier

Die digitale Schuldenuhr beim Bund der Steuerzahler Sachsen-Anhalt e.V. zeigt seit 2020 die Landesschulden sowie die Entwicklung für jedermann jederzeit ablesbar öffentlich an. Rechts unten im Bild: BdSt-Vorstand Ralf Seibicke. (Foto: Bund der Steuerzahler Sachsen-Anhalt)

8.16 Uhr – Urteil gegen Chef nach Pflegebetrug

Über Jahre hat der Betreiber von Einrichtungen zur Altenbetreuung bei den Pflegekassen nicht erbrachte Leistungen abgerechnet. Nun ist in Halle das Urteil gefallen.

Abrechnungsbetrug bei der Pflege: So hat das Landgericht Halle gegen den Chef geurteilt

Ort der Entscheidung: Das Landgericht Halle hat einen Inhaber von Einrichtungen zur Altenpflege wegen Betrugs in der Pflege verurteilt. (Foto: Frank Schedwill)

Lesen Sie heute von Katja Pausch: Es weihnachtet in Halles „guter Stube“

7.09 Uhr – Bürgerservice am Reileck startet

Neue Anlaufstelle für Hallenser am Reileck. Wann es dort losgeht und wo die Stadt noch nach Standorten sucht.

Stadt Halle hält Wort - Dritte Bürgerservicestelle öffnet

6.40 Uhr – Kellerbrand in der Magdeburger Straße

In Halle brannte in der Nacht ein Keller in der Magdeburger Straße. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Kellerbrand in der Magdeburger Straße in Halle sorgt für Feuerwehreinsatz

In der Magdeburger Straße in Halle ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Kellerbrand gekommen. (Foto: Marvin Matzulla)

6.28 Uhr – Ein höchst geniales Geschenk für die Moritzburg

Das Hamburger Sammlerpaar Michael und Susanne Liebelt schenkt der Moritzburg in Halle das Penck-Gemälde „Der höchst geniale Wanja kommt in höchst geniale Höchstform“.

Penck-Gemälde für die Moritzburg: Wer ist dieser Mann?

Penck-Gemälde „Der höchst geniale Wanja kommt in höchst geniale Höchstform“ (Ausschnitt) (Foto: Punctum/Kober/VG Bild Kunst)

6.12 Uhr – Noch mal Shopping Queen in Halle

Erstmals ist in diesem Jahr in Halle für die Vox-Sendung Shopping Queen gedreht worden. Nun steht fest: Es wird im kommenden Jahr wieder in der Stadt geshoppt. Wie Teilnehmer sich bewerben können und wann die Drehtermine sind.

Bewerbungsphase läuft: Shopping Queen kehrt zurück nach Halle

Der pinke Van wird schon im kommenden Jahr wieder Kandidatinnen zum Shoppen durch Halle fahren. (Foto: Marvin Matzulla)

5.54 Uhr – So schön ist Halles Weihnachtsmarkt

Countdown, Brezeln, Chorgesang: Hunderte Schaulustige haben auf Halles Marktplatz die festliche Weihnachtsmarkt-Eröffnung miterlebt. Traditionell wurde das Einschalten der Baumbeleuchtung vor dem Ratshof lautstark eingezählt.

Lichterglanz in Halles „guter Stube“ - der Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Alle Jahre wieder: Halles Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Bis zum 23. Dezember zieht nun wieder der Duft von Glühwein, Lebkuchen und anderen Naschereien durch Halles „gute Stube“. (Foto: Steffen Schellhorn)

