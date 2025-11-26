In Halle brannte in der Nacht ein Keller in der Magdeburger Straße. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Kellerbrand in der Magdeburger Straße in Halle sorgt für Feuerwehreinsatz

In der Magdeburger Straße in Halle ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Kellerbrand gekommen.

Halle (Saale)/MZ - In Halle ist in der Nacht zum Mittwoch ein Kellerbrand in der Magdeburger Straße ausgebrochen. Gegen 0.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Berufsfeuerwehr Halle rückte mit dem Löschzug der Hauptwache aus Halle-Neustadt an. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Diemitz.