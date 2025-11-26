Kellerbrand in Halle Kellerbrand in der Magdeburger Straße in Halle sorgt für Feuerwehreinsatz
In Halle brannte in der Nacht ein Keller in der Magdeburger Straße. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.
Aktualisiert: 26.11.2025, 04:01
Halle (Saale)/MZ - In Halle ist in der Nacht zum Mittwoch ein Kellerbrand in der Magdeburger Straße ausgebrochen. Gegen 0.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Berufsfeuerwehr Halle rückte mit dem Löschzug der Hauptwache aus Halle-Neustadt an. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Diemitz.