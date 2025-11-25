Das Pflegeheim Drexler hat das Büro für den Ambulanten Dienst von Neudorf nach Harzgerode verlagert. Am Mittwoch, 26. November, wird zum Tag der offenen Tür eingeladen.

Neue Anlaufstelle in Harzgerode: Beratung und Hilfe für Pflegebedürftige

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen können sich jetzt in der Oberstraße unter anderem von Andrea Walter beraten lassen.

Harzgerode/MZ. - Es ist wieder Bewegung in der Oberstraße 23 in Harzgerode. Regale und Präsentationsständer für Unterwäsche sind Schreibtischen und Sideboards gewichen. Die Geschäftsräume, die viele Jahre die Wäschegalerie von Heike Trog beherbergt haben, sind jetzt ein Büro.