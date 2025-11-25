Prozess am OLG Dresden zum Umfeld von Lina E. Linksextremisten vor Gericht – versuchter Mord in Roßlau?
In Dresden müssen sich sechs Männer und eine Frau für Überfälle auf Neonazis verantworten, sie sollen der Gruppierung um Lina E. angehört haben. Eine Tat in Sachsen-Anhalt ragt heraus.
Aktualisiert: 25.11.2025, 19:57
Dresden/Roßlau/MZ/AFP - Als die Angeklagten den Gerichtssaal betreten, brechen ihre Unterstützer in Jubel aus. Sie applaudieren und rufen „Free all Antifas“ (Befreit alle Antifaschisten). Einige Angeklagte schauen lachend in den Zuschauerraum und winken, andere halten sich zum Schutz gegen die Kameras Hefter vor das Gesicht.