Countdown, Brezeln, Chorgesang: Hunderte Schaulustige haben auf Halles Marktplatz die festliche Weihnachtsmarkt-Eröffnung miterlebt. Traditionell wurde das Einschalten der Baumbeleuchtung vor dem Ratshof lautstark eingezählt. Hier gibt es Bilder der Eröffnung und erste Eindrücke vom Weihnachtsmarkt.

Lichterglanz in Halles „guter Stube“ - der Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Alle Jahre wieder: Halles Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Bis zum 23. Dezember zieht nun wieder der Duft von Glühwein, Lebkuchen und anderen Naschereien durch Halles „gute Stube“.

Halle (Saale)/MZ. - Manche konnten es gar nicht abwarten: Noch bevor am Dienstagabend Halles Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet wurde, schlürften sie schon vorab an den ersten geöffneten Buden ihren Glühwein. Für die meisten Hallenser aber ist es eine schöne Tradition, erst das festliche Eröffnungsprogramm vor Halles Ratshof mitzuerleben, bevor es anschließend zum Bummel über den Weihnachtsmarkt geht.