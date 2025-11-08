Am 25. November öffnet der Weihnachtsmarkt in Halle und lädt mit zahlreichen Ständen zum Bummeln ein. Die Veranstalter versprechen einige Neuheiten - unter anderem erscheinen die Weihnachtstassen in völlig neuem Design. Wie sie aussehen werden.

Neue Beleuchtung, neue Tassen: Worauf sich Besucher auf Halles Weihnachtsmarkt freuen können

Alle Jahre wieder weihnachtet es in Halles Innenstadt. Und bald öffnet auch der Weihnachtsmarkt wieder seine Pforten für Besucher aus na und fern.

Halle (Saale)/MZ. - Alle Jahre wieder - verwandelt sich der hallesche Marktplatz in ein glitzerndes Weihnachtswunderland. Nur noch gut zwei Wochen, und Halles Weihnachtsmarkt öffnet wieder seine Tore für Hallenser und Gäste der Stadt. Gleich an vier Plätzen der Innenstadt können Besucher die festliche Atmosphäre des Advents genießen und sich auf das Weihnachtsfest einstimmen.