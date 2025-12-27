Monatelang war Wittenberg nur eingeschränkt erreichbar. Zwischen Berlin und Bitterfeld mussten Gleise erneuert werden. Das gelang pünktlich, machte aber Pendlern zu schaffen.

Lange vom Fernverkehr abgeschnitten: Was die Folgen waren

20 bis 30 Menschen arbeiten an der Gleisbaumaschine RU 800 S von Swietelsky, die den Schienenstrang um Wittenberg erneuert.

Wittenberg/MZ. - Will die Stadtverwaltung für die Lutherstadt werben – und das tut sie häufig und gerne –, dauert es meist nicht lange, bis die Sprache auf die gute Zuganbindung kommt. Die ist, so der ICE nicht von Böschungsbränden, durch andere Züge blockierte Gleise oder sonstige Erschwernisse verhindert wird, in der Tat hervorragend. Eine Dreiviertelstunde bis Berlin Hauptbahnhof, eine halbe bis Leipzig.