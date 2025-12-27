Schulden im Landkreis Anhalt-Bitterfeld Überschuldet ins neue Jahr: So viele Menschen in Köthen und Umgebung können ihre Kredite nicht bedienen
Immer mehr Menschen in Anhalt-Bitterfeld können ihre Schulden dauerhaft nicht abbezahlen. Es trifft besonders Männer mittleren Alters in den Städten, sagt eine Statistik. Eine Unterscheidung nach Postleitzahlen.
27.12.2025, 18:00
Köthen/MZ. - Weihnachtsgeschenke für die Liebsten sind teuer, ein großes Feuerwerk an Silvester erst recht. Würden Sie sich dafür verschulden?