Schulden im Landkreis Anhalt-Bitterfeld Überschuldet ins neue Jahr: So viele Menschen in Köthen und Umgebung können ihre Kredite nicht bedienen

Immer mehr Menschen in Anhalt-Bitterfeld können ihre Schulden dauerhaft nicht abbezahlen. Es trifft besonders Männer mittleren Alters in den Städten, sagt eine Statistik. Eine Unterscheidung nach Postleitzahlen.