Das ist neu am Dienstag in Halle:

10.40 Uhr – Baby an Bord: Notfall am Airport Leipzig/Halle

Mit einem ungewöhnlichen Notfall hatte es ein Pilot am Freitag zu tun. Bei einer Schwangeren setzte mitten im Flugzeug auf dem Weg von Istanbul zum Airport Leipzig/Halle die Geburt ein.

Einsatz am Flughafen: Leipzig/Halle Notfall über den Wolken! Baby will unbedingt im Flieger das Licht der Welt erblicken

Einen ungewöhnlichen Notfall hat es am Freitag am Flughafen Leipzig/Halle gegeben. (Symbolfoto: dpa)

Lesen Sie heute von Luisa König: Kein Wintereinbruch ohne Unfall

10.04 Uhr – Aktion: Unternehmer erfüllen Kinderwünsche

Zu Weihnachten Gutes Tun? Für Mittelständler aus der Region Halle selbstverständlich. Damit ihre Geschenke benachteiligte Kinder erreichen, arbeiten zwei Vereine zusammen.

Für leuchtende Kinderaugen: Immer mehr Unternehmer aus der Region Halle erfüllen Weihnachtswünsche

Sie sind froh über das Engagement vieler Wunscherfüller: Franziska Gerber, Gerd Woldmann und Tina Kaltofen (von links). (Foto: Annette Herold-Stolze)

9.35 Uhr – Klinik informiert zum Herzinfarkt

Unter dem Motto „Gesunde Gefäße – gesundes Herz: Den Herzinfarkt vermeiden“ lädt die Medizinische Klinik II (Kardiologie) des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara am morgigen Mittwoch zu einem Informationstag ein. Interessierte erhalten von 15 bis 17 Uhr im Elisabethsaal des Krankenhauses in der Mauerstraße 5 umfassende Informationen rund um das Thema Herzinfarkt.

Auf dem Programm stehen eine Einführung in die Thematik sowie Beiträge zu Ursachen, Formen und Diagnostik des Herzinfarkts, darunter auch Einblicke in Ultraschalluntersuchungen. Zudem wird erläutert, weshalb Herzinfarkte stumm verlaufen können oder sich laut ankündigen. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

9.04 Uhr – Blues-Legende Kerth im Klub Drushba

Schorre, Turm, altes Thalia-Gewölbe: Der Altmeister der Ostblues-Szene kehrt mal wieder nach Halle zurück. Was der 77-Jährige mit Halles Klubs verbindet und wie seine Pläne für 2026 aussehen.

Rock aus der DDR: Blues-Legende Jürgen Kerth im Klub Drushba

Zehn Jahre ist es her, dass Jürgen Kerth in Halle im alten Thalia-Gewölbe „bei Baumann“ aufgetreten ist. Nun beehrt der Altmeister des Ostblues die Saalestadt wieder für ein Konzert. (Foto: Katja Pausch)

8.41 Uhr – Aktionstag gegen Gewalt an Frauen

Am heutigen Dienstag organisiert das Gewaltschutzwerk Halle von 12 bis 16 Uhr vor dem Gesundheitszentrum in der Silberhöhe eine Aktion unter dem Motto „Gewalt kommt nicht in die Tüte“. Auch die Außenstelle Halle des Weißen Rings beteiligt sich daran und informiert an ihrem Stand über Hilfsangebote für Betroffene von Bedrohungen, Beschimpfungen, Körperverletzungen und anderen Formen häuslicher Gewalt.

Das Landesbüro Sachsen-Anhalt des Weißen Rings ist auch telefonisch erreichbar unter 0345-290 25 20. In verschiedenen Bäckereifilialen werden an diesem Tag zudem Tüten mit dem Aufdruck „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ ausgegeben. Auf der Rückseite finden sich Informationen zu Unterstützungs- und Beratungsangeboten im Gewaltschutzbereich.

8.12 Uhr – Advent im Stadtmuseum

Ab dem 30. November verwandelt sich das Stadtmuseum Halle in eine festliche Adventswelt. Was Besucher dort erwartet und warum das Programm in diesem Jahr besonders wird.

Glühwein, Punsch und Werkstatt: Was der Advent im Stadtmuseum Halle bietet

Besucher beim Knüppelkuchen an der Feuerschale: Eine Szene aus dem vergangenen Jahr, die auch 2025 wieder zum Adventsprogramm des Stadtmuseums Halle gehören wird. (Foto: Stadtmuseum)

7.58 Uhr – Leben mit der Diagnose Lungenkrebs

Peter Schneider aus Halle erhielt 2024 die Diagnose Lungenkrebs mit vielen Metastasen. Er ist einer der häufigsten Karzinome, wird aber oft spät erkannt. Wie die Erkrankung die Sicht des 78-Jährigen auf das Leben verändert hat.

„Tod spielt keine Rolle mehr“: Peter Schneider aus Halle ist an Lungenkrebs erkrankt

Zuerst spürte Michael Schneider nur leichte Schmerzen in der Schulter, aber das war schon der Krebs. Er hat seine Erkrankung angenommen, sagt er. (Foto: Steffen Schellhorn)

7.11 Uhr – Leopoldina: Macht Stadtgrün Angst?

Ein kontroverses Thema, das Konflikte birgt: Über „Umwelt und Lebensqualität“ diskutieren die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle und das Umweltbundesamt.

Leopoldina diskutiert: Macht Stadtgrün Angst?

Begrünte, neu modellierte und mit Regenwasser versorgte Innenhöfe im halleschen Lutherviertel. (Foto: Steffen Schellhorn)

6.52 Uhr – Los geht's: Familientipps für den Advent

Mit dem ersten Schnee starten in Sachsen-Anhalt die Weihnachtsmärkte, heute auch in Halle – perfekt für einen Familienausflug. Wer es warm mag, findet in den Theatern in Dessau, Stendal, Halle oder Magdeburg spannende Familienstücke. Oder wie wäre es mit einem Winterabenteuer in Pullman City im Harz? Hier kommen die besten Ausflugstipps für Familien in Sachsen-Anhalt.

Advent, Advent: Rentiere Finni und Rudi eröffnen Weihnachtsmarkt in Halle

Jetzt geht es auch in Halle los mit dem Weihnachtsmarkt. Mit dabei sind wie immer die Rentiere Rudi und Finni. (Foto: Stadtmarketing Halle)

6.43 Uhr – Neue Podcast-Folge: Die zwei Gesichter des HFC

Nach einem miesen Pokalauftritt erlebt der Hallesche FC unter Trainer Schröder eine überraschende Wende. In Podcast-Folge 33 von „Chemie kennt keine Liga“ diskutieren Julius Lukas, Fabian Wölfling und Christopher Kitsche, wie aus Krise wieder Aufbruch wurde – mit taktischen Kniffen, einem neuen Goalgetter und spürbarem Zusammenhalt.

Folge 33 - Wiederauferstehung im Paradies - der HFC überrascht mit zwei Gesichtern

6.28 Uhr – Bei den Saale Bulls steigt der Druck

Bei den Saale Bulls wechseln sich enttäuschende mit ansprechenden Auftritten ab. Es überwiegt weiter die Unbeständigkeit. Warum Trainer Marko Raita aber vom bisherigen Kurs überzeugt ist.

Was Bulls-Trainer Marko Raita zu steigendem Druck sagt

Die Saale Bulls und Trainer Marko Raita müssen nach wechselhaften Ergebnissen mit steigendem Druck klarkommen. (Foto: Objektfoto)

6.16 Uhr – Soll Halle eine Schuldenuhr bekommen?

Sollte am Ratshof in Halle eine Schuldenuhr angebaut werden, die permanent den aktuellen Kontostand der Stadtverwaltung anzeigt? Warum die Idee umstritten ist.

Schuldenuhr für Halle? Finanzbeigeordneter lehnt ab

Die wohl bekannteste Schuldenuhr Deutschlands hängt in Berlin. Soll Halle eine eigene bekommen? (Foto: dpa)

5.59 Uhr – Das sagt Halle zum Gefängnis für Weißenfels

Die Landesregierung will den Gefängnisstandort Halle aufgeben. Ein neuer „Superknast“ soll stattdessen in Weißenfels gebaut werden. Diese MZ-Informationen haben am Montag in der Stadtpolitik viel Bestürzung ausgelöst. Im Ratshof scheint man hingegen die Ruhe weg zu haben. Hat Halle vielleicht doch noch Chancen?

Stadt will von JVA-Aus nichts wissen - Hat Halle doch noch eine Chance?

Doch kein Gefängnis soll hier in Halle-Tornau entstehen. Auch wenn es die Stadt noch nicht so wirklich wahrhaben will. (Foto: Steffen Schellhorn)

