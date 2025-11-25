Der erste Schnee in Halle sorgt für strahlende Winterbilder – und leider oft auch für Probleme auf den Straßen. Mit dem Einbruch des Winters, der manchmal schon überraschend früh im Herbst beginnt, steigt traditionell auch die Zahl der Unfälle. So geschehen gleich zu Wochenbeginn auf der Merseburger Straße: Ein Kleinwagen krachte in einen Einsatzleitwagen der Malteser. Besonders brisant erscheint der Verdacht, dass ein Polizist beteiligt gewesen sein könnte, der noch mit Sommerreifen unterwegs war.

Doch nicht nur Unfälle machen Autofahrern in Halle zu schaffen: Immer mehr Fahrzeuge fallen bei der Hauptuntersuchung durch den TÜV. Meine Kollegin Hanna Schabacker hat sich die aktuellen Zahlen genauer angeschaut und nachgefragt, welche Mängel besonders häufig vorkommen. Sie weiß auch, wie Halle im bundesweiten Vergleich abschneidet.

Erinnern Sie sich noch daran, als Sie das erste Mal in eine eigene Wohnung gezogen sind? Kein leichtes Unterfangen. In Heide-Nord lernen Neuntklässler der Sekundarschule Am Fliederweg, was bei der ersten eigenen Wohnung wirklich wichtig ist. Dabei stoßen sie auf Fragen und Kosten, die viele zuvor gar nicht auf dem Schirm hatten. Eine Übungswohnung hilft ihnen dabei weiter.

Luisa König