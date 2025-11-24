Die neue TÜV-Statistik zeigt: Halle verzeichnet mehr Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln als im Vorjahr. Was das für die Sicherheit im Straßenverkehr bedeutet, welche Defekte am häufigsten auftreten und wie Halle im bundesweiten Vergleich abschneidet.

In Halle fallen mehr Autos durch: Das sind die häufigsten Gründe

Halle (Saale)/MZ. - Die Zahl der Fahrzeuge, die an der TÜV-Nord-Station Halle ohne Beanstandungen durch die Hauptuntersuchung kommen, ist laut Tüv-Nord-Statistik gesunken. Nur noch 71,7 Prozent aller geprüften Pkw seien im vergangenen Jahr mängelfrei gewesen. Das entspreche einem Rückgang von rund 1,7 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.