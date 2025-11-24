weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Aktueller TÜV-Report: In Halle fallen mehr Autos durch: Das sind die häufigsten Gründe

Die neue TÜV-Statistik zeigt: Halle verzeichnet mehr Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln als im Vorjahr. Was das für die Sicherheit im Straßenverkehr bedeutet, welche Defekte am häufigsten auftreten und wie Halle im bundesweiten Vergleich abschneidet.

Von Hanna Schabacker 24.11.2025, 13:50
Tobias Otto untersucht beim TÜV Nord die Unterseite eines Pkw.
Tobias Otto untersucht beim TÜV Nord die Unterseite eines Pkw. (Foto: Julius Lukas)

Halle (Saale)/MZ. - Die Zahl der Fahrzeuge, die an der TÜV-Nord-Station Halle ohne Beanstandungen durch die Hauptuntersuchung kommen, ist laut Tüv-Nord-Statistik gesunken. Nur noch 71,7 Prozent aller geprüften Pkw seien im vergangenen Jahr mängelfrei gewesen. Das entspreche einem Rückgang von rund 1,7 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.