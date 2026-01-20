Harzgerodes neues Hallenbad nimmt Form an – vom Edelstahlbecken bis zur Lärchenfassade. Die Eröffnung der Schwimmhalle ist für 2026 geplant. Was danach mit dem alten Bad geschieht.

Neues Schwimmbad für Harzgerode: Bau geht schneller voran als geplant – erste Einblicke (mit Fotogalerie)

Das Gebäude bekommt noch eine Holzfassade. Im Inneren laufen die Arbeiten auf Hochtouren.

Harzgerode/MZ. - Man braucht nicht mehr viel Fantasie, um sich vorzustellen, was in der Friederikenstraße in Harzgerode entsteht. Die Gebäudehülle des neuen Hallenbads steht schon länger. Im Inneren laufen die Arbeiten jetzt auf Hochtouren.