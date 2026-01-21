Wenn die ZDF-Show im Dezember am Samstagabend ins Fernsehen zurückkehrt, ist es nicht das erste „Wetten, dass ...?“ aus Halle. Woran sich Schwimmweltmeister Paul Biedermann noch erinnert und welchen Fauxpas sich der heutige Late-Night-Talker Markus Lanz hier einst geleistet hat.

Comeback von „Wetten, dass ...?“ in Halle: Das sagen die, die hier schon mal auf der Bühne waren

Die Moderatorin Michelle Hunziker und Schwimmweltmeister Paul Biedermann (vorn) moderieren am 12. Februar 2011 auf dem Marktplatz von Halle gemeinsam die Stadtwette der Unterhaltungsshow „Wetten, dass...?“.

Halle (Saale)/MZ. - Aller guten Dinge sind mindestens fünf, denn viermal war Halle schon Gastgeberin für „Wetten, dass … ?“. Im Dezember soll es in Halle nun wieder einmal „Topp, die Wette gilt!“ heißen - moderiert von den Kaulitz-Zwillingen Tom und Bill von „Tokio Hotel“.