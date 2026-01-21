Jetzt einschalten
ZDF-Show Comeback von „Wetten, dass ...?“ in Halle: Das sagen die, die hier schon mal auf der Bühne waren
Wenn die ZDF-Show im Dezember am Samstagabend ins Fernsehen zurückkehrt, ist es nicht das erste „Wetten, dass ...?“ aus Halle. Woran sich Schwimmweltmeister Paul Biedermann noch erinnert und welchen Fauxpas sich der heutige Late-Night-Talker Markus Lanz hier einst geleistet hat.
Aktualisiert: 21.01.2026, 18:26
Halle (Saale)/MZ. - Aller guten Dinge sind mindestens fünf, denn viermal war Halle schon Gastgeberin für „Wetten, dass … ?“. Im Dezember soll es in Halle nun wieder einmal „Topp, die Wette gilt!“ heißen - moderiert von den Kaulitz-Zwillingen Tom und Bill von „Tokio Hotel“.