Die Hochschulmesse „Hochschule live“ zeigt, wie vielfältig die Studienmöglichkeiten in Mitteldeutschland sind und warum es sich für Abiturienten lohnt, in der Heimat zu bleiben. Regionale Hochschulen, Unternehmen und Behörden werben um Nachwuchs, damit junge Talente Mansfeld‑Südharz treu bleiben oder nach dem Studium zurückkehren.

Hochschule live in Sangerhausen: Messe zeigt Wege, Studium, Karriere und Heimat zu verbinden

Rosa Slot und Carina Frenzke studieren in den Niederlanden. Sie vertraten ihre Universität auf der Hochschulmesse in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ - „Wolle mer se reinlasse?“ Mit dieser Anspielung auf die bevorstehende Karnevalszeit eröffnete Schulleiter Jens Peter gutgelaunt die 26. Messe „Hochschule live“ in der Aula des Sangerhäuser Schollgymnasiums. Die Veranstaltung verzeichnete mit 42 Ausstellern einen neuen Rekord – die Aula war entsprechend brechend voll. Gleichzeitig appellierte Peter an die Hochschulen und Unternehmen, gezielt um die regionalen Talente zu werben, damit Abiturientinnen und Abiturienten in der Nähe studieren und später nach Mansfeld‑Südharz zurückkehren.