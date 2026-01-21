Kuriose Idee in Halle Hunde als Einlaufkinder im Fußballstadion? - Stadt will mit Tierheim sprechen
Einlauftiere statt Kinder beim HFC im Stadion? Das steckt hinter der kuriosen Idee.
21.01.2026, 20:45
Halle (Saale)/MZ. - Bei Fußballspielen ist es üblich, dass die Fußballer beim Einlaufen auf den Rasen von Kindern begleitet werden, den sogenannten „Einlaufkindern“. Tiere sind eher unüblich. Doch warum eigentlich? Könnte es nicht auch „Einlaufhunde“ geben? Im halleschen Ratshof hat man diese Frage ganz offiziell geprüft.