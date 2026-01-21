Einlauftiere statt Kinder beim HFC im Stadion? Das steckt hinter der kuriosen Idee.

Hunde als Einlaufkinder im Fußballstadion? - Stadt will mit Tierheim sprechen

Zwei Mannschaften nach dem Einlaufen im HFC-Stadion - vorne die „Einlaufkinder“

Halle (Saale)/MZ. - Bei Fußballspielen ist es üblich, dass die Fußballer beim Einlaufen auf den Rasen von Kindern begleitet werden, den sogenannten „Einlaufkindern“. Tiere sind eher unüblich. Doch warum eigentlich? Könnte es nicht auch „Einlaufhunde“ geben? Im halleschen Ratshof hat man diese Frage ganz offiziell geprüft.