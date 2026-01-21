Angesichts eines möglichen Sieges der AfD bei der Landtagswahl im September sorgt man sich an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein um die Freiheit von Wissenschaft und Kunst. Eine Arbeitsgruppe soll nun der Frage nachgehen, wie man sich wappnen kann. Auch außerhalb der Burg gibt es Interesse daran.

Ist die Wissenschaft durch die AfD gefährdet? Kunsthochschule in Halle gründet Arbeitsgruppe gegen Rechtspopulismus

Wie lassen sich die Freiheit der Kunst und der Wissenschaft schützen? Diese Frage stellt man sich aktuell an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein.

Halle (Saale)/MZ. - Der Name der neuen Arbeitsgruppe steht schon einmal. Sie heißt „AG Rechtspopulismus entgegentreten“. Bis vor Kurzem waren auf der Homepage der Kunsthochschule Burg Giebichenstein dazu auch noch weitere Informationen zu finden. Besser gesagt: Es wurden zunächst Fragen aufgeworfen, mit denen man sich in der AG beschäftigen möchte.