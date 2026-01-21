News im Blog: Der Tag im Ticker Heute in Halle am 21. Januar 2026: Überraschende Perspektiven auf Halle +++ Krankenschwester wird Darm-Expertin +++ HFC bangt um Serhat Polat
Eine Ausstellung in Petersberg zeigt überraschende Perspektiven auf Halle, eine Krankenschwester wird in Halle zur Darm-Expertin, der HFC bangt erneut um seinen Spieler Serhat Polat: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 21. Januar 2026, in Halle wichtig ist.
Was passiert heute am Mittwoch, 21. Januar, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?
Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.
Eine ganze Stadt auf einen Wisch
Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 20. Januar. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.
Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.
Das ist neu am Mittwoch in Halle:
7.27 Uhr – Holt der HFC einen seiner Probespieler?
Der Hallesche FC will sich auf den defensiven Außenpositionen verstärken. Zwei Spieler kommen infrage. Wie die Chancen auf eine Verpflichtung stehen.
Kommt einer der Probe-Verteidiger? Das sagt HFC-Sportchef Meyer
In Folge 36 von Chemie kennt keine Liga, die seit Dienstag online ist, sprechen Julius Lukas und HFC-Experte Fabian Wölfling über den Trainingsstart in der Regionalliga-Rückrunde, Kaderplanungen im Winter, die Vertragslage beim Halleschen FC und das 60-jährige Jubiläum.
6.51 Uhr – Kurden-Proteste in Halle
Auf dem Marktplatz in Halle hat es am Dienstagabend eine Demonstration gegeben.
Hunderte Kurden protestieren in Halle: Laute Demo auf dem Marktplatz
Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.
Lesen Sie heute von Denny Kleindienst: Café-Inhaber ist dankbar für treue Stammkundschaft
6.27 Uhr – HFC bangt um Serhat Polat
Serhat Polat hat zum Ende der ersten Saisonhälfte seine Form gefunden. Jetzt droht er wieder einmal auszufallen. Welche Befürchtung nach dem Spiel gegen Halberstadt besteht.
Schwere Verletzung? Der HFC bangt um Serhat Polat
6.12 Uhr – Überraschende Perspektiven auf Halle
Vom Marktplatz bis zur Brühlschen Terrasse – die Ausstellung im Museum Petersberg zeigt Halle und Mitteldeutschland in lebendigen Bildern und überraschenden Perspektiven. Welcher Künstler bei der Eröffnung besonders überzeugt hat.
Museum Petersberg zeigt Mitteldeutschlands Städte und Flüsse – und überraschende Perspektiven auf Halle
Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.
5.51 Uhr – Krankenschwester wird Darm-Expertin
Nach 17 Jahren im Gesundheitswesen macht sich eine Krankenschwester aus Halle als Darm-Expertin selbstständig. Was sie antreibt und was sie anbieten kann.
Für ein gesundes Mikrobiom - Wie eine Hallenserin Menschen unterstützen will
Newsletter und Podcast
- Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt
- Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören
Archiv – die letzten drei Werktage
Halles Tag im Überblick
Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.