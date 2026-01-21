Eine Ausstellung in Petersberg zeigt überraschende Perspektiven auf Halle, eine Krankenschwester wird in Halle zur Darm-Expertin, der HFC bangt erneut um seinen Spieler Serhat Polat: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 21. Januar 2026, in Halle wichtig ist.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 20. Januar.

7.27 Uhr – Holt der HFC einen seiner Probespieler?

Der Hallesche FC will sich auf den defensiven Außenpositionen verstärken. Zwei Spieler kommen infrage. Wie die Chancen auf eine Verpflichtung stehen.

Kommt einer der Probe-Verteidiger? Das sagt HFC-Sportchef Meyer

Lloyd-Addo Kuffour durfte sich gegen Halberstadt zeigen. Verpflichtet der HFC den Linksverteidiger? (Foto: Objektfoto)

In Folge 36 von Chemie kennt keine Liga, die seit Dienstag online ist, sprechen Julius Lukas und HFC-Experte Fabian Wölfling über den Trainingsstart in der Regionalliga-Rückrunde, Kaderplanungen im Winter, die Vertragslage beim Halleschen FC und das 60-jährige Jubiläum.

6.51 Uhr – Kurden-Proteste in Halle

Auf dem Marktplatz in Halle hat es am Dienstagabend eine Demonstration gegeben.

Hunderte Kurden protestieren in Halle: Laute Demo auf dem Marktplatz

Kundgebung am Dienstag auf dem Marktplatz in Halle (Foto: Jonas Nayda)

Lesen Sie heute von Denny Kleindienst: Café-Inhaber ist dankbar für treue Stammkundschaft

6.27 Uhr – HFC bangt um Serhat Polat

Serhat Polat hat zum Ende der ersten Saisonhälfte seine Form gefunden. Jetzt droht er wieder einmal auszufallen. Welche Befürchtung nach dem Spiel gegen Halberstadt besteht.

Schwere Verletzung? Der HFC bangt um Serhat Polat

Serhat Polat (am Ball) kam gegen Halberstadt in den zweiten 60 Minuten zum Einsatz. (Foto: Objektfoto)

6.12 Uhr – Überraschende Perspektiven auf Halle

Vom Marktplatz bis zur Brühlschen Terrasse – die Ausstellung im Museum Petersberg zeigt Halle und Mitteldeutschland in lebendigen Bildern und überraschenden Perspektiven. Welcher Künstler bei der Eröffnung besonders überzeugt hat.

Museum Petersberg zeigt Mitteldeutschlands Städte und Flüsse – und überraschende Perspektiven auf Halle

Am Samstag hat im Petersberger Museum eine neue Ausstellung eröffnet. (Foto: Steffen Schellhorn)

5.51 Uhr – Krankenschwester wird Darm-Expertin

Nach 17 Jahren im Gesundheitswesen macht sich eine Krankenschwester aus Halle als Darm-Expertin selbstständig. Was sie antreibt und was sie anbieten kann.

Für ein gesundes Mikrobiom - Wie eine Hallenserin Menschen unterstützen will

Will ihre Klienten ganzheitlich unterstützen: Janet Haase macht sich in Halle als Darmfachberaterin selbstständig. (Foto: Steffen Schellhorn)

