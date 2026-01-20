Wie geht es weiter mit den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden? Womit begeistert der Thalia-Fasching seine kleinen Gäste? Wie klappt es länger mit dem guten Vorsatz Fitness? Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 20. Januar 2026, in Halle wichtig ist.

7.03 Uhr – Was macht ein Café in Halle so beliebt?

Das Café 7 Gramm nahe dem Uniplatz in der Barfüßerstraße in Halle zählt zu den populärsten in ganz Halle. Immer ist dort Betrieb. Ein Selbstläufer ist der Laden, den es bald zehn Jahre gibt, aber nicht, wie der Inhaber verrät.

Café 7 Gramm in Halle: Für den erfolgreichen Betrieb brauchte es Durchhaltevermögen

Thomas Schwarzmann im 7 Gramm: Es ist eines der beliebtesten Cafés in Halle. (Foto: Steffen Schellhorn)

6.29 Uhr – Wer rettet die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden?

Bis 2026 sollten die mitteldeutschen Airports Leipzig/Halle und Dresden aus den roten Zahlen kommen - das ist gescheitert. Zumindest für Dresden will Sachsen-Anhalt jetzt nicht länger zahlen.

Die nächste Rettungsaktion ist nötig - Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden brauchen Millionensummen zum Überleben

Ein Flugzeugstart in Leipzig/Halle (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

6.18 Uhr – Heute geht es endlich los beim Thalia-Fasching

Nach Stromausfall und dem Beschaffen eines Notstromaggregats beginnt jetzt eine Woche später als geplant der beliebte Theaterfasching für Kinder im Thalia. Für Schulen gibt es Nachholtermine.

Thalia-Fasching in Halle: Reise zum Mittelpunkt der Erde startet mit Verspätung

Wurden von ihrem Onkel auf eine abenteuerliche Reise zum Mittelpunkt der Erde geschickt (v.l.): Alexandra (Jorien Gradenwitz), Vincent (Vincent Göhre), Alexander (Alexander Schumann). Dort angekommen, treffen sie auf den Ur-Ur-Ur-Ur-Ahn ihres Onkels (Andrej Kaminsky). (Foto: Steffen Schellhorn)

5.53 Uhr – Fitness: So klappt es länger mit den Vorsätzen

Viele Neujahrsvorsätze drehen sich um den Sport und die Gesundheit. Im Januar ist die Motivation meist groß, aber danach kommt die große Enttäuschung. Fitnessexperten aus Halle geben Tipps, wie man erfolgreich im Fitnessstudio oder auch zu Hause durchhält.

Marathon, Hyrox oder einfach fit werden: Wie ein Glücksrad beim Durchhalten nach Neujahr in Halle hilft

Viele starten mit sportlichen Vorsätzen ins neue Jahr. Fitnesssexperten wie Christian Ecke von „Viva mare“ haben zum Teil ungewöhnliche Tipps, wie man seine Ziele erreichen kann. (Foto: Isabell Sparfeld)

