Viele Neujahrsvorsätze drehen sich um den Sport und die Gesundheit. Im Januar ist die Motivation meist groß, aber danach kommt die große Enttäuschung. Fitnessexperten aus Halle geben Tipps, wie man erfolgreich im Fitnessstudio oder auch zu Hause durchhält.

Marathon, Hyrox oder einfach fit werden: Wie ein Glücksrad beim Durchhalten nach Neujahr in Halle hilft

Viele starten mit sportlichen Vorsätzen ins neue Jahr. Fitnesssexperten wie Christian Ecke von „Viva mare“ haben zum Teil ungewöhnliche Tipps, wie man seine Ziele erreichen kann.

Halle (Saale)/ MZ. - Derzeit werden den Fitnessstudios in Halle die Türen eingerannt. Die Anmeldezahlen und auch die Eintrittszahlen sind oft im Januar und Februar deutlich höher als im restlichen Jahr. Bei vielen ist die Motivation jedoch schnell wieder weg. Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um durchzuhalten.