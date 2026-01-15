Die SPD will prüfen lassen, ob sich das Südstadtcenter als Rathaus Süd eignet, dm hat am Kleinschmieden wegen Umbaus geschlossen und dort einiges vor, das Steintor Varieté verrät, was 2026 dort alles passiert: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 15. Januar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 15. Januar 2026: Südstadtcenter als Rathaus Süd? +++ dm baut in Halle um +++ Das kommt 2026 alles ins Steintor Varieté

Das ist neu am Donnerstag in Halle:

6.24 Uhr – So wird 2026 im Steintor Varieté

Von Comedy über Rock und Pop bis Schlager: Das Programm in Halles Varieté kann sich auch 2026 sehen lassen. Ein Highlight: „Monkey Island“, bei dem ein Computerspiel der 90er auf die Bühne kommt.

Monkey Island, Tocotronic, Hatzius und seine „Echse“ - Auf welche Stars sich das Steintor-Publikum noch freuen kann

Die Rückkehr von Monkey Island ist nur einer der Höhepunkte 2026 im Steintor Varieté. (Foto: Steffen Schellhorn)

6.10 Uhr – Wird das Südstadtcenter zum Rathaus Süd?

Was wird aus dem Südstadtcenter? Die SPD, dass die Stadt einen Südstadtcenter-Gipfel einberuft und prüft, ob das Gebäude als Rathaus-Süd genutzt werden kann. Was die Stadt davon hält.

Einkaufszentrum mit Problemen: Wie die SPD das Südstadtcenter in Halle retten möchte

Die Zustände im Südstadtcenter sind katastrophal. Im Stadtrat wird viel darüber diskutiert. Die SPD macht neue Lösungsvorschläge. (Foto: Steffen Schellhorn)

5.53 Uhr – dm baut am Kleinschmieden um

Drei Monate lang steht Kunden in Halles Innenstadt nur ein dm-Drogeriemarkt zur Verfügung. Bis zur Wiedereröffnung am Kleinschmieden soll einiges passieren.

Umbau bei dm - Womit der Drogeriemarkt in Halle nach der Wiedereröffnung lockt

Der Umbau des dm am Kleinschmieden in Halle ist abgeschlossen. (Foto: Steffen Schellhorn)

