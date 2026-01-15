Von Comedy über Rock und Pop bis Schlager: Das Programm in Halles Varieté kann sich auch 2026 sehen lassen. Ein Highlight: „Monkey Island“, bei dem ein Computerspiel der 90er auf die Bühne kommt.

Monkey Island, Tocotronic, Hatzius und seine „Echse“: Auf welche Stars sich das Steintor-Publikum noch freuen kann

Szene aus „Monkey Island - Ich will Pirat werden“: Das beliebte Computerspiel aus den 90ern erlebt demnächst auf der Steintorbühne in Halle sein Revival.

Halle (Saale)/MZ. - Drei Aufgaben muss Guybrush Threepwood erfüllen, damit er Pirat werden kann. Fans des berühmten Computerspiels „The Secret of Monkey Island“ von Ron Gilbert wissen natürlich, welche drei Aufgaben das sind. Der Videospiele-Klassiker aus Anfang der 90er erlebt nun dank mehrerer glücklicher Umstände auf Halles Steintorbühne sein Revival.