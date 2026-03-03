In der Region zwischen Löbejün und Rothenburg im nördlichen Saalekreis sollen bald neue und größere Windräder gebaut werden. Doch in der Bevölkerung regt sich Widerstand.

Neue Riesenwindräder im Saalekreis - Bürger kämpfen für den Erhalt der Natur in Wettin-Löbejün

Etwas mehr als 700 Meter entfernt vom Garten steht das erste Windrad.

Wettin-Löbejün/MZ. - Der Garten von Jörg Schmidt in einem kleinen Dorf nahe Löbejün ist ein Traum. Große alte Bäume säumen die gepflegte rundliche Rasenfläche, neben ein paar Rosenbüschen steht eine Sitzbank. Von hier aus kann man den Blick in die Natur schweifen und die Seele baumeln lassen. Oder besser: Könnte man - wären da nicht die vier 180 Meter hohen Windräder, die wenige hundert Meter hinter dem Garten in den Himmel ragen.