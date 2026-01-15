Als Mutter im Nationalteam war Romy Bär eine Pionierin. Im Interview spricht die Basketballerin des Syntainics MBC über die Doppelrolle, Heimat und Ziele.

„Ich denke...“: Das verrät Romy Bär über ihre Zukunft als Basketballerin

Romy Bär hat 105 Länderspiele für Deutschland bestritten, ist seit 2024 Kapitän des Syntainics MBC.

Halle/MZ - Romy Bär genießt diese Stunden. Sohn Cody ist in der Kita, Ehefrau Ambrosia, selbst früher Profibasketballerin, hat ihn gebracht. Die erste Trainingseinheit des Tages liegt hinter der Kapitänin des Syntainics MBC. Sie hätte Zeit für sich, „oder für Hausarbeit, ungestört“, sagt die 38-Jährige.