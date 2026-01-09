Wintertief „Elli“ kommt nach Halle und alle sind gespannt, wie wild es wirklich wird, Protesten zum Trotz wurde die die Fusion der KGS Hutten mit der IGS am Steintor beschlossen, ein HFC-Spieler bereitet sich nicht nur auf die Rückrunde, sondern auch auf die Vater-Rolle vor: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Freitag, 9. Januar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 9. Januar 2026: Das ist der Schnee- und Eis-Freitag in Halle +++ So große wird die Riesen-Schule +++ HFC-Spieler über Rolle als Papa

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Ein neues Jahr - und der Ticker ist zurück: Was passiert heute am Freitag, 9. Januar, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?

Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 8. Januar. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist neu am Freitag in Halle:

6.29 Uhr – HFC: Papa Schmedemann? Die Vorbereitung läuft

Pascal Schmedemann, Fußballprofi beim Halleschen FC, und seine Freundin erwarten im Februar ihren Sohn. Wie sich der Verteidiger auf die Vaterschaft vorbereitet.

"Vorfreude" beim Nordlicht: So wappnet sich HFC-Profi Schmedemann für die Rolle als Papa

Stets die Ruhe selbst: Pascal Schmedemann (Foto: Imago/Köhn)

Wie bringen Fußballer ihre Höchstleistung auf den Platz? In der neuen Folge unseres Podcasts „Chemie kennt keine Liga“ geben Athletiktrainer Denis Hasenbeck sowie Sportwissenschaftler John Brandes spannende Einblicke hinter die Kulissen.

6.11 Uhr – So groß wird Halles Riesen-Schule

Protesten zum Trotz hat der Bildungsausschuss jetzt die Fusion der KGS Hutten mit der IGS am Steintor beschlossen. Die neue Gesamtschule wird eine der größten im ganzen Land.

Schulfusion beschlossen - Halle bekommt riesige IGS

Blick auf die IGS Am Steintor Halle. Sie soll bald deutlich aufwachsen. (Archivfoto: Meinicke)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

5.43 Uhr – Das ist der Schnee- und Eis-Freitag in Halle

Trifft Wintertief „Elli“ die Stadt Halle und die Umgebung mit voller Wucht? Wie viel Schnee fällt wirklich? Wie gefährlich wird die „Eisphase“? Wie gut ist Halle auf die Kälte danach vorbereitet? So läuft der Winter-Freitag in der Stadt.

Schnee und Eis: So winterlich ist der Freitag in Halle wirklich

Der Winterdienst in Halle ist auf ein arbeitsreiches Wochenende eingestellt. (Archivfoto: Silvio Kison)

Newsletter und Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.