Produkte aus dem Osten 35 Funde aus Halle landen im DDR-Museum Berlin! Wie es dazu kam
Funde von Alltagsgegenständen aus Halle werden im wohl bekanntesten DDR-Museum Deutschlands in Berlin ausgestellt. Wie sie entdeckt wurden und warum sie jetzt gezeigt werden.
Aktualisiert: 08.01.2026, 09:39
Halle (Saale). - Nichts wegzuwerfen, kann auch etwas Gutes haben. Eines Tages nämlich könnte jemand kommen und nach alten Schätzen fragen. Genau das ist passiert. Das wohl bekannteste DDR-Museum Deutschlands in Berlin hat im Juli 2025 die Menschen aufgerufen, nach alten Stücken aus der DDR zu suchen.