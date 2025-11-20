weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
Produkte aus dem Osten 35 Funde aus Halle landen im DDR-Museum Berlin! Wie es dazu kam

Funde von Alltagsgegenständen aus Halle werden im wohl bekanntesten DDR-Museum Deutschlands in Berlin ausgestellt. Wie sie entdeckt wurden und warum sie jetzt gezeigt werden.

Von Anja Falgowski Aktualisiert: 08.01.2026, 09:39
Simone Uthleb vom DDR-Museum Berlin nimmt in Halle gespendete Alltagsgegenstände aus DDR-Zeiten entgegen. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale). - Nichts wegzuwerfen, kann auch etwas Gutes haben. Eines Tages nämlich könnte jemand kommen und nach alten Schätzen fragen. Genau das ist passiert. Das wohl bekannteste DDR-Museum Deutschlands in Berlin hat im Juli 2025 die Menschen aufgerufen, nach alten Stücken aus der DDR zu suchen.