Alarmierende Zahlen: Immer mehr Menschen leiden an Adipositas, darunter viele Kinder und Jugendliche. Experten fordern ein Ende der Stigmatisierung – und Handeln der Politik.

Die Zahl der Menschen in Sachsen-Anhalt, die an Adipositas - also schwerem Übergewicht - wächst seit Jahren.

Halle/MZ. - Menschen mit Normalgewicht sind in Sachsen-Anhalt inzwischen in der Unterzahl. Mehr als die Hälfte ist übergewichtig, ein Teil von ihnen krankhaft übergewichtig. In diesen Fällen sprechen Mediziner von Adipositas. Die Zahl dieser Fälle steigt seit Jahren an. 2024 waren laut einer Analyse der Krankenkasse Barmer insgesamt 13,8 Prozent der Sachsen-Anhalter betroffen (2014: 11,5 Prozent) – das sind 294.500 Erkrankte. Deutschlandweit ist nur in Mecklenburg-Vorpommern der Anteil an der Gesamtbevölkerung höher.