Vetternaffäre AfD-Bundestagsfraktion wirft Jan Wenzel Schmidt raus - das sagt der geschasste Politiker
Es ist eine Folge der AfD-Vetternaffäre: Die Bundestagsfraktion wirft Jan Wenzel Schmidt raus. Er hatte Missstände in der Partei angeprangert. Was er zu seinem Ausschluss sagt.
Aktualisiert: 03.03.2026, 17:33
Berlin/Magdeburg/MZ - Der Magdeburger Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt ist aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen worden. Die Entscheidung fiel laut „Deutscher Presseagentur“ am Dienstag in einer Fraktionssitzung. Zuvor hatte der Fraktionsvorstand Schmidts Rauswurf beantragt. Hintergrund ist die Affäre um massive Vetternwirtschaft in der AfD.