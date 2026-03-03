Es ist eine Folge der AfD-Vetternaffäre: Die Bundestagsfraktion wirft Jan Wenzel Schmidt raus. Er hatte Missstände in der Partei angeprangert. Was er zu seinem Ausschluss sagt.

AfD-Bundestagsfraktion wirft Jan Wenzel Schmidt raus - das sagt der geschasste Politiker

Wurde am Dienstag aus der AfD-Bundestagsfraktion ausgeschlossen: Jan Wenzel Schmidt.

Berlin/Magdeburg/MZ - Der Magdeburger Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt ist aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen worden. Die Entscheidung fiel laut „Deutscher Presseagentur“ am Dienstag in einer Fraktionssitzung. Zuvor hatte der Fraktionsvorstand Schmidts Rauswurf beantragt. Hintergrund ist die Affäre um massive Vetternwirtschaft in der AfD.