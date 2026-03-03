weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. AfD-Bundestagsfraktion wirft Jan Wenzel Schmidt raus - Politiker äußert sich

Vetternaffäre AfD-Bundestagsfraktion wirft Jan Wenzel Schmidt raus - das sagt der geschasste Politiker

Es ist eine Folge der AfD-Vetternaffäre: Die Bundestagsfraktion wirft Jan Wenzel Schmidt raus. Er hatte Missstände in der Partei angeprangert. Was er zu seinem Ausschluss sagt.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 03.03.2026, 17:33
Wurde am Dienstag aus der AfD-Bundestagsfraktion ausgeschlossen: Jan Wenzel Schmidt.
Wurde am Dienstag aus der AfD-Bundestagsfraktion ausgeschlossen: Jan Wenzel Schmidt. (Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert)

Berlin/Magdeburg/MZ - Der Magdeburger Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt ist aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen worden. Die Entscheidung fiel laut „Deutscher Presseagentur“ am Dienstag in einer Fraktionssitzung. Zuvor hatte der Fraktionsvorstand Schmidts Rauswurf beantragt. Hintergrund ist die Affäre um massive Vetternwirtschaft in der AfD.