Noch einmal nach Halle: Der Schriftsteller Wilhelm Bartsch veröffentlicht seinen historischen Roman „Meckels Messerzüge“ neu in erweiterter Fassung.

HALLE/MZ. - Aufbrausend! Ätzend! Hinwegfegend! Wer oder was ist gemeint? Keine Person, keine Sache, sondern eine Stadt – und deren Menschen. Ein Ort, der aus dem Salz gewonnen wurde, denn nichts anderes bedeutet der aus dem Keltischen stammende Name Halle. Und der Name des Flusses meint auch genau das: Saale, im Slawischen Solawa, der Salzfluss.