8.09 Uhr – Das sagen die Daten: Da ist der HFC Spitze, da nicht

Der Hallesche FC läuft in der Regionalliga den Erwartungen hinterher. Eine Datenanalyse zeigt genau, woran das liegt. An einem Rückkehrer hängen große Hoffnungen.

In vielen Kategorien Spitzenreiter, aber: Das verrät eine Datenanalyse über den HFC

Fatlum Elezi steht exemplarisch für die Probleme des HFC. (Foto: IMAGO/Köhn)

Wie bringen Fußballer ihre Höchstleistung auf den Platz? In der neuen Folge unseres Podcasts „Chemie kennt keine Liga“ geben Athletiktrainer Denis Hasenbeck sowie Sportwissenschaftler John Brandes spannende Einblicke hinter die Kulissen.

7.27 Uhr – Wegen Rente: Weißenborn tritt aus SPD aus

Klaus-Dieter Weißenborn setzt sich seit Jahrzehnten für gerechte Renten Ostdeutscher ein. Er fühlt sich von der Bundespolitik verraten.

Kritik an Vizekanzler Klingbeil - Kämpfer für Rentengerechtigkeit aus Halle tritt aus der SPD aus

„Die SPD-Spitze missachtet ihre Grundwerte“: Klaus-Dieter Weißenborn hat seinen Parteiaustritt erklärt. (Foto: Lutz Würbach)

6.52 Uhr – Everest Marathon: Dieser Hallenser will dabei sein

Der Hallenser Olaf Bornack bereitet sich auf den extremsten Lauf der Welt vor. Er will den „Everest Marathon“ meistern. Wie sich der 57-Jährige wappnet.

Start auf 5.356 Metern: Dieser Hallenser will einen Marathon auf dem Mount Everest laufen

Olaf Bornack hat Erfahrung mit extremen Laufveranstaltungen. (Foto: Objektfoto)

6.25 Uhr – So lief die Silvesternacht im Klinikum Bergmannstrost

Alle Jahre wieder verletzen sich zahlreiche Menschen in der Silvesternacht an Feuerwerk und landen dann im Klinikum Bergmannstrost in Halle. In diesem Jahr waren die Verletzungen besonders stark. Die MZ hat Oberarzt Stefan Weber in der Nacht begleitet. Was dort passiert ist.

Zwischen Luftschlangen und amputierten Fingern So lief die Silvesternacht im Klinikum Bergmannstrost in Halle

Oberarzt Stefan Weber stand in der Silvesternacht im Klinikum Bergmannstrost in Halle im OP und musste teils schwerwiegende Verletzungen versorgen. (Foto: Luisa König)

6.12 Uhr – Ein Feuerwehrauto aus Peißen im Museum in Göteborg

Ein 50 Jahre alter Volvo, einst Einsatzleitwagen der Ortsfeuerwehr Peißen, steht heute im renommierten Volvo Museum in Göteborg. Für die Kameraden ist das eine überraschende und besondere Nachricht.

Von Peißen nach Göteborg: Warum ein ehemaliges Feuerwehrauto aus dem Saalekreis jetzt in einem Museum in Schweden steht

Mehrere Jahrzehnte war der Volvo für die Ortsfeuerwehr in Peißen im Dienst. (Collage: Freiwillige Feuerwehr Peißen)

5.53 Uhr – 365 Tage, 365 Tiere: Ein Streifzug durch Halle

Ein neues Jahr, ein neuer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns wieder sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche Überraschungen. Den Auftakt am 1. Januar machte ein Nagetier, das einst sogar gezüchtet wurde.

365 Tage, 365 Tiere: Das sind Halles tierische Mitbewohner

Willkommen in Halle: Wer sind die tierischen Mitbewohner, die in Halle längst heimisch sind? (Foto: Steffen Schellhorn)

