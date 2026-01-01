weather schneeregen
  4. Von Peißen nach Göteborg: Warum ein ehemaliges Feuerwehrauto aus dem Saalekreis jetzt in einem Museum in Schweden steht

Ein 50 Jahre alter Volvo, einst Einsatzleitwagen der Ortsfeuerwehr Peißen, steht heute im renommierten Volvo Museum in Göteborg. Für die Kameraden ist das eine überraschende und besondere Nachricht.

Von Luisa König 01.01.2026, 10:00
Mehrere Jahrzehnte war der Volvo für die Ortsfeuerwehr in Peißen im Dienst.
Mehrere Jahrzehnte war der Volvo für die Ortsfeuerwehr in Peißen im Dienst. (Collage: Freiwillige Feuerwehr Peißen)

Peißen/MZ - Mit großer Überraschung und sichtbarem Stolz hat die Ortsfeuerwehr Peißen kürzlich eine besondere Nachricht erreicht: Ein ehemaliges Einsatzfahrzeug der Wehr steht heute im renommierten Volvo Museum in Göteborg, Schweden.