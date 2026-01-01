Ein 50 Jahre alter Volvo, einst Einsatzleitwagen der Ortsfeuerwehr Peißen, steht heute im renommierten Volvo Museum in Göteborg. Für die Kameraden ist das eine überraschende und besondere Nachricht.

Warum ein ehemaliges Feuerwehrauto aus dem Saalekreis jetzt in einem Museum in Schweden steht

Mehrere Jahrzehnte war der Volvo für die Ortsfeuerwehr in Peißen im Dienst.

Peißen/MZ - Mit großer Überraschung und sichtbarem Stolz hat die Ortsfeuerwehr Peißen kürzlich eine besondere Nachricht erreicht: Ein ehemaliges Einsatzfahrzeug der Wehr steht heute im renommierten Volvo Museum in Göteborg, Schweden.