Freie Träger aus Kultur und Gesellschaft wollen vor der Stadtratssitzung am Mittwoch protestieren, eine Ärztin blick auf 34 Jahre ihrer Praxis in Heide-Nord zurück und weshalb ein Bankkaufmann jetzt lieber auf Kunst setzt: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 16. Dezember 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 16. Dezember 2025: Kultur-Träger protestieren vor Stadtrat +++ 34 Jahre Hausarztpraxis in Heide-Nord +++ Kunst statt Bürojob

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 15. Dezember.

Das ist neu am Dienstag in Halle:

11.10 Uhr – Deshalb gehen viele freie Träger aus Gesellschaft und Kultur in Halle auf die Barrikaden

Dutzende Vereine, Stiftungen und sonstige Träger von Kultur- oder gesellschaftlichen Angeboten in Halle protestieren. Darunter der Peißnitzexpress, die Freiwilligenagentur und das Kinder- und Jugendhospiz. Sie befürchten drastische Einschnitte ab dem nächsten Jahr.

Vor der Stadtratssitzung in Halle am Mittwoch hat sich Protest angekündigt: Zahlreiche freie Träger haben sich mit einem dringenden Appell an die Räte gewandt. Ihre Lage scheint ernst zu sein.

Der hallesche Stadtrat tagt im Festsaal des Stadthauses. (Archivfoto: Jonas Nayda)

11.01 Uhr – 34 Jahre Hausarztpraxis in Heide-Nord und viele Erinnerungen

Man kann nicht sagen, dass es von Anfang an so geplant gewesen wäre. Aber auf ihre Zeit als Hausärztin in Heide-Nord zurückblickend, stellt Dr. Ilona Weber fest: „Es war gut so, wie es war.“

34 Jahre lang hat sie in Halles jüngster DDR-Großwohnsiedlung Tausende Patienten behandelt - und so Veränderungen im Viertel und dem medizinischen Angebot hautnah miterlebt.

Denkt gern an ihre Zeit als Hausärztin in Heide-Nord zurück: Dr. Ilona Weber ist dem Viertel in Halle bis heute eng verbunden. (Foto: Steffen Schellhorn)

10.40 Uhr – Vom Bankkaufmann zur Kunstmanufaktur

Vor rund zwei Jahren hat Marcus Eiternick seinem alten Job tschüss gesagt und etwas völlig Neues angefangen. „Ich wollte nicht mehr nur am Computer arbeiten, ohne dass ich ein echtes Ergebnis meiner Arbeit sehe“, sagt der gelernte Bankkaufmann.

Er bietet mit seiner kleinen Manufaktur mittlerweile handgefertigte Dinge an, um die sich die Leute reißen. Damit bringt er Halle in jedes Zuhause – nicht nur in der Saalestadt.

Marcus Eiternick zeigt ein ganz besonderes Halle-Motiv, das eigentlich an keinem Weihnachtsbaum fehlen dürfte. (Foto: Undine Freyberg)

