Mehr als 30 Jahre lang hat Dr. Ilona Weber in Heide-Nord eine Hausarztpraxis geführt und viele Veränderungen in der medizinischen Versorgung in dem Viertel im Nordwesten von Halle hautnah miterlebt.

Einfach gern in Heide-Nord - Warum eine Hausärztin an Halles jüngster DDR-Großwohnsiedlung hängt

Denkt gern an ihre Zeit als Hausärztin in Heide-Nord zurück: Dr. Ilona Weber ist dem Viertel in Halle bis heute eng verbunden.

Halle (Saale)/MZ. - Man kann nicht sagen, dass es von Anfang an so geplant gewesen wäre. Aber auf ihre Zeit als Hausärztin in Heide-Nord zurückblickend, stellt Dr. Ilona Weber fest: „Es war gut so, wie es war.“ 34 Jahre lang hat sie in Halles jüngster DDR-Großwohnsiedlung Tausende Patienten behandelt - und so Veränderungen im Viertel und dem medizinischen Angebot hautnah miterlebt.