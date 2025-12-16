In der Gemeinde Petersberg wurden zu Adventsmärkten auffällig viele Knöllchen verteilt. Ein sogenannter „Weihnachtsfrieden“ herrscht dort nicht. Was dahintersteckt.

Etwa 50 Knöllchen sollen in Drobitz verteilt worden sein.

Drobitz/Krosigk/MZ. - Eigentlich sollte es ein besinnlicher Start in die Adventszeit werden. Am ersten Adventswochenende lud der Drobitzer Dorfverein zum Weihnachtsmarkt ein – bereits zum vierten Mal. Doch für zahlreiche Gäste endete der Besuch mit einem Strafzettel an der Windschutzscheibe. Insgesamt sollen dabei Bußgelder in Höhe von rund 2.500 Euro zusammengekommen sein, vermutet der Verein.