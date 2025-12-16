Der Thalenser Adventsmarkt vom 19. bis 21. Dezember verspricht festliche Stimmung mit Glühwein, liebevoll dekorierten Ständen und einem bunten Familienprogramm. Besucher dürfen sich auf musikalische Highlights und eine Weihnachtswette freuen. Ein perfektes Ziel für Weihnachtsfans im Harz!

Der Rathausplatz in Thale verwandelt sich wieder in eine stimmungsvolle Weihnachtslandschaft.

Thale/MZ/son. - Musikalisch wird es beim Thalenser Adventsmarkt vom 19. bis 21. Dezember: Einheimische und Gäste erleben eine bekannte Schlagersängerin und einen der beliebtesten Entertainer der DDR, es gibt Weihnachtslieder und singende Feuerwehrkameraden zu hören. Auf dem Rathausplatz duftet es nach Glühwein, nach süßen und deftigen Leckereien, es gibt liebevoll dekorierte Stände und ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie freuen. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.