Ein „Wohnungsbrand“ im Schwarzen Weg ist der Feuerwehr am Montag gegen 17 Uhr gemeldet worden.

Dessau/MZ. - Ein „Wohnungsbrand“ im Schwarzen Weg in Dessau ist der Feuerwehr am Montag, 15. Dezember, gegen 17 Uhr gemeldet worden. Wie Maximilian Rothe vom Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst der MZ mitteilte, war das zugleich das Stichwort einer Übung für die Feuerwehren der Stadt Dessau-Roßlau.

Der Brand selbst konnte erfolgreich gelöscht werden. Laut Rothe sei das in guter Zusammenarbeit der beteiligten Feuerwehren Alten, Kühnau, Kochstedt, und der Berufsfeuerwehr geschehen. Insgesamt seien 48 Feuerwehrkräfte mit 10 Fahrzeugen im Einsatz gewesen.

Rothe bedankte sich nach der Übung bei den Feuerwehren für ihre geleistete Arbeit und für ihr Engagement, das sie nicht nur bei der Übung am Montag gezeigt hätten, sondern ganzjährig unter Beweis stellen würden.