Diese Entscheidung schmerzt. Der Bergzoo Halle trennt sich von seiner Elefantenherde. In Berlin soll alles besser sein. Stimmt das? Die MZ hat die Dickhäuter-Baustelle besucht.

Blick in die Baustelle Dickhäuterhaus. Zu sehen ist die Freilaufhalle.

Berlin/Halle (Saale)/MZ - Groß. Weit. Der Tierpark Berlin im Stadtteil Friedrichsfelde sprengt alle Rekorde. Mit seinen 160 Hektar ist er der größte Landschaftstiergarten Europas, der Bergzoo Halle bringt es auf neun Hektar. Im Frühjahr 2026 wird er die neue Heimat der halleschen Elefantenherde. Pori, Tana, Tamika, Elani und der kleine Racker Simon ziehen in das neue Dickhäuterhaus. Geht es ihnen dort tatsächlich besser als im Bergzoo? Die MZ ist dafür in die Hauptstadt gereist.