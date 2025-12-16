weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Intersport in Halle: Neuer Superstore im ehemaligen Kaufhof

Neuer Handel auf Markt Intersport kommt in den einstigen Kaufhof nach Halle: Das wird der Superstore bieten

Seit März wird im Haus 2 auf dem Markt in Halle intensiv gearbeitet. Die Neueröffnung rückt näher. Jetzt äußert sich erstmals mit Intersport einer der neuen Hauptmieter.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 16.12.2025, 19:05
So sah es im ehemaligen Haus zwei des Kaufhofs in Halle aus, als die Norkon GmbH das Objekt übernommen hatte.
So sah es im ehemaligen Haus zwei des Kaufhofs in Halle aus, als die Norkon GmbH das Objekt übernommen hatte. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ - Die Intersport-Gruppe will ihren neuen Superstore im ehemaligen Kaufhof in Halle Ende März 2026 mit einem Eröffnungsevent feiern. Auf über 2.000 Quadratmetern betritt der Sportartikel-Riese Neuland. Jetzt hat sich Intersport erstmals zu den Plänen für Halle geäußert.