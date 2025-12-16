Neuer Handel auf Markt Intersport kommt in den einstigen Kaufhof nach Halle: Das wird der Superstore bieten
Seit März wird im Haus 2 auf dem Markt in Halle intensiv gearbeitet. Die Neueröffnung rückt näher. Jetzt äußert sich erstmals mit Intersport einer der neuen Hauptmieter.
Aktualisiert: 16.12.2025, 19:05
Halle (Saale)/MZ - Die Intersport-Gruppe will ihren neuen Superstore im ehemaligen Kaufhof in Halle Ende März 2026 mit einem Eröffnungsevent feiern. Auf über 2.000 Quadratmetern betritt der Sportartikel-Riese Neuland. Jetzt hat sich Intersport erstmals zu den Plänen für Halle geäußert.