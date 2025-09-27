weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Einkaufen auf dem Markt: Blick in den neuen Kaufhof in Halle: Wann der Super-Intersport eröffnet und welches spanische Restaurant neu kommt

Im Dezember 2022 schloss Galeria Karstadt Kaufhof auf dem Markt seine Türen. Seit März wird im Haus 2 intensiv gearbeitet. Die Neueröffnung rückt näher.

Von Dirk Skrzypczak 27.09.2025, 18:00
Noch wird im ehemaligen Kaufhof - hier das Dachgeschoss - noch intensiv gearbeitet.
Noch wird im ehemaligen Kaufhof - hier das Dachgeschoss - noch intensiv gearbeitet. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/MZ. - Das „Wunder von Halle“ beginnt hinter der mit Folie beklebten Eingangstür zum einstigen Rossini-Restaurant. Im Haus 2 des ehemaligen Kaufhofs auf dem Markt flimmert Staub in der Luft, dröhnen Bohrmaschinen, klappern Gerüste.