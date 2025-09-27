Zeitz/MZ. - An diesem Sonntag, 28. September, öffnen Zeitzer Bibliotheken ihre Türen für die Öffentlichkeit. Die Stiftsbibliothek zeigt „Alles gut illustriert?“ – eine Kabinett-Ausstellung zu Bildwelten in den Büchern von Julius Pflug. Geöffnet ist sie von 13 bis 16 Uhr, eine Führung beginnt um 14 Uhr. Die Pfarrbibliothek St. Michael ist von 12 bis 16 Uhr für Besichtigungen geöffnet. 11 Uhr gibt es einen Vortrag über Gottfried Lobeck. Eine Kirchenführung startet 14 Uhr. Die Museumsbibliothek Ernst Ortlepp zeigt historische Zeitzer Reklame, Stadtpläne und Prospekte – von 10 bis 16 Uhr. Die Stadtbibliothek Martin Luther lädt von 13 bis 16 Uhr zum Bücherflohmarkt und 14 Uhr zum Erzähltheater für Kinder ein. In der Lutheridenbibliothek wird 11 und 15 Uhr aus der Stadtgeschichte gelesen. Die Phila-Bibliothek Hans Grünewald in der Grundschule Elstervorstadt (11 bis 16 Uhr) präsentiert das philatelistische Schülerprojekt „Kreativ mit Briefmarken“. Das Lebek-Zentrum steht 10 bis 16 Uhr offen. Drucken für Kinder gibt es von 10 bis 12 Uhr.