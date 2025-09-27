In Querfurt gab es Sonnabendabend einen Polizeieinsatz. Ein Mann wurde offenbar durch eine Luftdruckwaffe verletzt. Was bekannt ist.

Querfurt/MZ. - In Querfurt ist Sonnabend ein Mann nach erstem Kenntnisstand durch einen Schuss aus einer Luftdruckwaffe verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ist gegen 17.30 Uhr alarmiert worden. Nach der medizinischen Versorgung des Mannes begann am Abend die Klärung des Sachverhalts durch die Beamten. Das teilte die Polizeiinspektion Halle auf Anfrage der MZ mit.