In Merseburg fand eine Großübung des Katastrophenschutzes statt. Es wurde ein Massenanfall von Verletzten mit verschiedenen Szenarien erprobt. Warum das notwendig ist.

400 Einsatzkräfte üben „Massenanfall an Verletzten nach Amokfahrt“ - Wie das Fazit ausfällt

In Merseburg fand eine Katastrophenschutz-Großübung statt.

Merseburg/MZ. - Sirenen hört man Sonnabendmorgen in der Merseburger Innenstadt nur vereinzelt. Dafür fahren ziemlich viele Rettungsfahrzeuge mit Blaulicht entlang der B181 zur Rischmühle. Die Ankündigung des Saalekreises, dass heute eine Katastrophenschutzübung stattfindet, hat auch etliche Zaungäste angelockt, die mit ihren Kameras bereitstehen.