  4. Handwerk: 100 Jahre Dachdeckerei im Landkreis Wittenberg - Familienbetrieb feiert Jubiläum

Unternehmen aus Gräfenhainichen feiert 100-jähriges Bestehen. Dachdeckerei wird bereits in der vierten Generation durch die gleiche Familie geführt. Warum es wohl so weitergehen wird.

Von Andreas Hübner Aktualisiert: 27.09.2025, 17:50
Johannes Hendrik Meyer (re.) mit seinem Sohn Johannes Erik Meyer
Johannes Hendrik Meyer (re.) mit seinem Sohn Johannes Erik Meyer (Foto: Johannes Meyer)

Gräfenhainichen/MZ. - In Johannes Meyers Büro hängen gerahmte Urkunden, die – obwohl sie dasselbe Ereignis verkünden – nicht unterschiedlicher sein könnten. Es handelt sich um vier verschiedene Meisterbriefe, die jeweils aus komplett unterschiedlichen Zeiten stammen und trotzdem allesamt an Johannes Meyer ausgehändigt worden sind.