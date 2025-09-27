20 Jahre zog das Lichterfest Tausende Besucher auf den Markt. Aufgrund von Finanzproblemen wurde es abgesagt. Ist die Entscheidung endgültig?

Lichterfest in Halle: OB Vogt will Party retten - darum ist der Veranstalter skeptisch

Hat das Lichterfest in diesem Jahr doch noch eine Chance?

Halle (Saale)/MZ - Der Himmel grau, aber kein Regen: Tausende Besucher hat es Samstag zum Salzfest auf den Markt nach Halle gezogen. „Wird das Wetter besser, steigt auch die Stimmung“, sagte Veranstalter Felix Fiedler. Aber auch am Samstag bestimmte die Absage des Lichterfestes die Diskussionen - und die Debatte bekommt durch Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) neue Nahrung.