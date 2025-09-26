weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Lichterfest in Halle: Absage nach Rückzug von Veranstalter und Sponsoren

EIL:
Schock für Fans des Spektakels: Aus für Lichterfest in Halle
Schock für Fans des Spektakels: Aus für Lichterfest in Halle

Absage der City-Gemeinschaft Schock für Fans des Spektakels: Aus für Lichterfest in Halle

Über 20 Jahre lang haben Tausende Kerzen, Lichter und Fackeln Halles Innenstadt in der dunklen Jahreszeit erhellt. Damit ist nun Schluss. Was die Gründe für die Absage des Termins im November sind, wie es jetzt weitergeht und was die City-Gemeinschaft zum Wintermarkt sagt.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 26.09.2025, 15:09
Zog seit über 20 Jahren Zehntausende Besucher in Halles Innenstadt: das Lichterfest. Die Krönung der Lichterfee war stets einer der Höhepunkte des Spektakels. Nun hat die City-Gemeinschaft das Lichterfest abgesagt.
Zog seit über 20 Jahren Zehntausende Besucher in Halles Innenstadt: das Lichterfest. Die Krönung der Lichterfee war stets einer der Höhepunkte des Spektakels. Nun hat die City-Gemeinschaft das Lichterfest abgesagt. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Für die Fans des Lichterfestes ist diese Nachricht ein Schock: Halles City-Gemeinschaft verkündet das Aus für das vor allem bei Familien beliebte Spektakel.