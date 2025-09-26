Absage der City-Gemeinschaft Schock für Fans des Spektakels: Aus für Lichterfest in Halle

Über 20 Jahre lang haben Tausende Kerzen, Lichter und Fackeln Halles Innenstadt in der dunklen Jahreszeit erhellt. Damit ist nun Schluss. Was die Gründe für die Absage des Termins im November sind, wie es jetzt weitergeht und was die City-Gemeinschaft zum Wintermarkt sagt.