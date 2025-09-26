weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Flakupa 2025: Kunst, Musik und Kulinarik - Die fünfte Flämingkulturpartie steht an

Zum fünften Mal heißt es „Flämingkulturpartie“. Von den Anfängen des kleinen Festivals. Inklusive vollständigem Programm.

Von Andreas Hübner 26.09.2025, 17:00
In einem Workshop werden den Veranstaltern weitere Ideen vorgestellt, wie auch aus regionalen Zutaten tolles Festivalessen entstehen kann.
Coswig/MZ. - Es ist definitiv nicht weit hergeholt, zu behaupten, dass Annekatrin Els das Gesicht der Flakupa (Flämingkulturpartie) ist. Die Mitarbeiterin des Vereins „Naturpark Fläming“ ist selbst aber viel zu bescheiden, um diese Lorbeeren allein einzustreichen. Sie sagt: „Die Flakupa war eine gemeinsame Idee von meiner guten Freundin Evi Rautmann und mir.“